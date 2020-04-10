«Зажигалочка наша любимая!»: Николаев поделился архивным видео с Пугачевой и Вайкуле

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев после выписки из больницы в Коммунарке, где он лечил воспаление легких, продолжает поднимать настроение себе и своим поклонникам. На этот раз он поделился уникальным архивным видео с прекрасным дуэтом двух легенд. На записи Алла Пугачева и Лайма Вайкуле исполняют песню «Листья желтые». Николаев сопроводил публикацию сообщением:

«Сменим больничную тему на яркие эпизоды докарантинной жизни!»

Живое выступление двух всенародно любимых артисток фолловеры Николаева восприняли с восторгом:

«Легенды, браво!», «Аллочка Борисовна, зажигалочка наша любимая!!!!», «Великие прекрасные певицы, великолепный композитор, спасибо за позитив!», «акая же Лайма классная!», «Замечательные и позитивные люди», «Девчонки», «Просто прелесть!!! Лайма…Алла…Замечательно!» — откликнулись многие подписчики.

Кстати, сам Николаев недавно сменил имидж. Хотя сам артист не показал себя после выписки, но его супруга Юлия Проскурякова засветила перемену во внешности – оказалось, певец избавился от своей многолетней «визитной карточки» — сбрил свои усы.