«Надо отметить»: Малкин и Кастерова поделились результатом теста на коронавирус

Хоккеист вместе с супругой и детьми проживают в Америке, где наблюдается неблагоприятная ситуация.

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его супруга Анастасия Кастерова сдали тест на коронавирус. Спортсмен вместе с семьей живет в Америке, где на сегодняшний день наблюдается неблагоприятная ситуация: так, за сутки в стране скончались 1900 человек, общее же число заболевших достигло 466 тысяч человек. Чтобы быть уверенными, что не являются носителями опасного вируса, россияне обратились к медикам и сдали тест.

Бумагу с результатами Кастерова обнародовала на личной странице в Instagram. В поле с «результатом» можно увидеть пометку, фиксирующую отсутствие заражения.

«Сдали тест на CoViD. Надо отметить! Для тех, кто волнуется, объясню: мы здоровы. Спасибо за беспокойство», — написала она.

Отметим, что на сегодняшний день многие знаменитости подходят к решению вопроса серьезно. Так, за результатами к врачам уже обратились Яна Рудковская, Эммануил Виторган и вся его семья, Анфиса Чехова, Ксения Бородина, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник. По нужде проверялись Лев Лещенко, Игорь Николаев и Надежда Бабкина. Ни у кого из перечисленных коронавируса не нашли.