«Ты умнее меня»: Виторган признал превосходство своей бывшей супруги

Книгу, которую Максим не смог осилить, Собчак читает без труда и считает своей любимой.

Часто бывает так, что даже самые звездные пары шоу-бизнеса расстаются, но при этом им удается сохранить дружеские отношения и вспоминать прожитые вместе годы лишь с позитивной улыбкой. Примерно так произошло у Максима Виторгана и Ксении Собчак: хотя бывшие возлюбленные в разводе, но продолжают без ругани воспитывать сына Платона и часто комментируют интересные посты друг друга в Instagram.

В одном из последних таких Максим пожаловался на то, что ему буквально «не хватает интеллекта» осилить книгу «Что такое жизнь?» автора Эрвина Шредингера. В итоге актер все же решил отложить ее до лучших времен и вернуться к произведению после того, как еще более наберется жизненного опыта.

Однако одной из первых прокомментировавших этот пост оказалась Собчак, которая подчеркнула, что книгу эту обожает и прочла ее без особого труда.

«Ты умнее меня. Я не могу ее обожать, потому что не могу прочитать, пока», — с улыбкой ответил на комментарий своей бывшей Виторган.

На этот комплимент Ксения никак не отреагировала.