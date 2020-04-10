«Их никто не хочет и никто им не дает»: Гузеева пожаловалась на хейтеров

Скандальная телесваха Лариса Гузеева, которая нередко эпатирует поклонников своими высказываниями, призналась, что вынуждена закрыть для подписчиков комментарии в ее инстаграме. Дело в том, что в последнее время она заметила огромный наплыв «злобных и вонючих» недоброжелателей:

«Ну молодые уродцы ладно — их никто не хочет и никто им не даёт. Что им остаётся делать? А взрослым тёткам зачем? Идите, отмойте свои рты и жилище!» — обратилась она к хейтерам.

Не так давно Гузеева закрывала комментирование под фотографией своей дочери – артистка показала, какой грим выдумала ее наследница, сидя в самоизоляции.

Кстати, на этой неделе в составе ведущих программы «Давай поженимся!» произошли изменения. Астролог Василиса Володина решила самоизолироваться от работы, и теперь Гузеева с Сябитовой сводят женихов и невест вдвоем.