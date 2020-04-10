«Мне интересно»: Жанна Бадоева разрешила поклонникам критиковать свои наряды

Телеведущая отметила, что подписчики ее страницы в соцсети часто задают вопросы про стиль.

Заядлая путешественница и известная телеведущая Жанна Бадоева, видимо, загрустила дома. Ни тебе светских вечеринок, ни тебе раутов и концертов, на которые можно принарядиться, и с шиком пройти по красной дорожке. Сейчас не то, что поехать, но и выйти-то никуда нельзя. Но, до карантина у Жанны была весьма активная жизнь и наряды есть по каждому случаю. В своем посте телеведущая выставила на показ старые фото, на которых она в разных образах. Жанна предложила поклонникам выбрать какой лук лучше.

«Всем доброе утро!!! Очень много приходит от вас сообщений, про мои наряды. Решила сегодня узнать, что вам нравится больше!!! Голосуем, что вам нравится больше или пишите, что не нравится и почему!!! Мне интересно!!!! Поехали! Интересно, какой образ победит».

Поклонники сразу отреагировали на призыв звезды, единогласно отметив, что фотография, на которой Бадоева сидит за столиком в кафе, в ажурной рубашке и длинной юбке, самая лучшая.

Наверное, Жанна готовится к тому дню, когда официально можно будет выйти на улицу, не опасаясь коронавируса. Но, а пока ничего не остается, как вспоминать о беззаботных деньках пересматривая фотографии в телефоне.