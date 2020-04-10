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Ведущая проекта «Топ-модель по-американски» потолстела на 15 килограммов

Супермодель Тайра Бэнкс с удовольствием сообщила, что готова продолжить набирать вес.

Ведущая проекта «Топ-модель по-американски» потолстела на 15 килограммов
Модель Тайра Бэнкс. Фото: Globallookpress

Ведущая популярного шоу «Топ-модель по-американски», звезда мировых подиумов и актриса Тайра Бэнкс поправилась на полтора десятка килограммов. Об этом знаменитость сообщила сама в инстаграм-интервью журналу Harper’s Bazaar. 46-летняя супермодель ничуть не жалеет о своем неидеальном весе и готова продолжать ни в чем себе не отказывать.

«Еда занимает в моей жизни одно из главных мест», — призналась темнокожая красавица.

Она рассказала о том, что регулярно заказывает еду из ресторанов, причем в разных местах одновременно одинаковые блюда. Это нужно для того, чтобы сравнить и вычислить, где вкуснее, пояснила телеведущая.

Кстати, еще полгода назад Тайра Бэнкс снялась для обложки глянца в миниатюрном купальнике. Аппетитные формы звезды уже тогда выбивались из модельных параметров, однако телеведущую это ничуть не смутило, как и ее многочисленных поклонников.

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