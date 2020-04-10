Творческий подход: пятилетняя дочка Навки берет уроки игры на фортепиано

Помимо того, что наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду учит сразу три иностранных языка и занимается спортом — она также проявляет интерес к музыке.

В Stories звездная мама Нади Песковой опубликовала свежие кадры, запечатлев свою пятилетнюю дочку за фортепиано. Помимо того, что наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду учит сразу три иностранных языка: французский, как шестилетние двойняшки примадонны отечественного шоу-бизнеса — Гарри и Лиза, китайский — как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, и английский — она также берет уроки музыки.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Татьяна Навка призналась поклонникам в том, что она не позволяет дочери пренебрегать учебой даже на карантине. Так, пятилетняя Надя выполняет домашние задания с помощью специального приложения в онлайн-формате и занимается с репетиторами по видеосвязи.

По словам Татьяны, она очень гордится своей самостоятельной и ответственной дочерью, которая трудится не меньше взрослых. Этой зимой кроха вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Она с раннего детства настоящий пахарь», — говорит мама Нади.

В беседе с поклонниками фигуристка уточнила: она очень жалеет, что в детстве у нее не было возможности учить языки. Именно по этой причине спортсменка настояла на том, чтобы ее дочка занималась с репетиторами. Помимо английского, французского и китайского «в копилке» Нади Песковой еще и русский. Наследница олимпийской чемпионки успевает делать уроки по каждому предмету, радуя маму своими успехами.