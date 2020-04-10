Тренд на естественность: 44-летняя Навка на прогулке показала честное фото без прикрас

В Stories супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поделилась свежим снимком. Вне репетиционного процесса, выступлений с ледовыми мюзиклами, участия в светских мероприятия, а также фотосъемок — 44-летняя Татьяна Навка старается не накладывать яркий грим, отказываясь от макияжа в повседневной жизни. Позицию олимпийской чемпионки в танцах на льду поддерживает и 38-летняя Наталья Водянова. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно в одном из недавних интервью призналась, что крайне редко пользуется косметикой, считая, что нет ничего лучше естественной красоты. Даже на прогулки с младшими детьми: пятилетним Максимом и трехлетним Романом — российская супермодель выходит абсолютно не накрашенной. Манекенщица может позволить себе подчеркнуть брови бесцветным фиксирующим гелем и увлажнить губы простой гигиенической помадой. Но на этом все.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, от макияжа вне съемок отказалась и 42-летняя Екатерина Климова. По словам бывшей супруги Гелы Месхи, всему «наклеенному и нарисованному» она предпочитает натуральность. Для актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» красота — это в первую очередь здоровье ногтей, волос, кожи.

На личной страничке в микроблоге Навка поделилась честным селфи без прикрас. В кадре она предстала без макияжа, отказавшись от косметики. Таким образом, фигуристка вслед за другими знаменитостями поддержала тренд на естественность. Напомним, что спортсменка воспитывает пятилетнюю Надю Пескову. Девочка учит сразу три иностранных языка: китайский — как сын Ксении Собчак, французский — как двойняшки Аллы Пугачевой и английский. У Татьяны также есть уже взрослая дочь от первого брака — 19-летняя Саша Жулина.