«Просто и вкусно»: Нетребко накормила семью цветной капустой и куриной печенью

48-летняя Анна Нетребко на домашней изоляции не дает скучать своим близким. Так, наследник оперной дивы, Тьяго, как и его звездная мама, стал проявлять интерес к кулинарии. Больше всего одиннадцатилетнему сыну артистки нравиться готовить пиццу. Отпрыск возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова под бдительным контролем родительницы научился замешивать тесто и экспериментировать с соусами.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, импровизированные кулинарные мастер-классы для дочерей устраивает и 44-летняя Татьяна Навка. Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду привлекает наследниц к приготовлению обеда. Вместе с Сашей Жулиной и Надей Песковой фигуристка варила борщ из свеклы, капусты и зелени. А на десерт спортсменка и ее пятилетняя дочка подавали шоколадное печенье, которое они вместе испекли в духовке.

К слову, свой кулинарный талант в очередной раз продемонстрировала и Анна Нетребко. Ранее оперная дива уже подавала к столу свои фирменные блюда: азербайджанский плов с бараниной и свежей черемшой, а также гоголь-моголь с гренками.

Артистка не стала пренебрегать традицией готовить дома и на карантине. По словам певицы, ей нравится баловать мужа его любимыми угощениями. Так, певица накормила Юсифа Эйвазова цветной капустой и куриной печенью.