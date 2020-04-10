Бой придется перенести: турнир UFC 249 официально отменен

Плохие, но вполне ожидаемые новости поступили от главы UFC Дэйна Уайта. Он подтвердил, что турнир, запланированный на 18 апреля, отменен.

По словам Уайта, ему поступили несколько звонков от высокопоставленных лиц, которые вежливо, но настойчиво посоветовали не проводить мероприятие.

Как сообщает издание Deadline, один из главных бойцов турнира Тони Фергюсон заявил, что он принимает такое решение руководства, а также постарается контролировать то, на что может хоть как-то повлиять.

Спортсмен не планирует менять что-то в своей жизни, продолжит тренировки, а также постарается немного набрать мышечную массу.

Напомним, изначально бой должен был пройти между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым, но из-за карантина последний просто не смог бы прибыть в США. Тогда нашего спортсмена заменили на Джастина Гейджи, что в итоге также не спасло UFC 249 от отмены.