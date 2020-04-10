«Мы уже назвали его Ванечкой»: Борткевич вспомнил, как гимнастка Корбут потеряла от него ребенка

По словам музыканта, они месяц не могли прийти в себя.

Солист группа «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй супруге — четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут. В этом браке у них родился сын Ричард. Второй ребенок, к сожалению, умер за день до родов.

«Перед Олимпиадой 1972 года был концерт по заявкам по радио. Я услышал, что член команды Ольга Корбут попросила, чтобы спели песню «Олеся». Потом сборная СССР по гимнастике и «Песняры» пересеклись. Мы с ней проговорили, наверное, часов шесть о жизни. И ровно через год Ольга позвонила. Я обалдел. Потом она пришла ко мне домой. Я в тот период уже разводился с женой». Леонид Борткевич

Как отметил исполнитель, именно Ольга вытащила его из депрессии, когда он узнал об измене первой супруги.

«Корбут мне сказала: «Ты видишь, тебя жена не любит». И она увезла меня в гостиницу, где у нее был снят номер. Так и начался наш роман, а потом и свадьба случилась», — заявил Леонид Борткевич.

Как отметил артист, второй ребенок у них с Корбут, к сожалению, родился мертвым.