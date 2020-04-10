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«Мы уже назвали его Ванечкой»: Борткевич вспомнил, как гимнастка Корбут потеряла от него ребенка

По словам музыканта, они месяц не могли прийти в себя.

«Мы уже назвали его Ванечкой»: Борткевич вспомнил, как гимнастка Корбут потеряла от него ребенка
Борткевич вспомнил семейную трагедию во время брака с Корбут/https://www.instagram.com/explore/tags/ольгакорбут/top/

Солист группа «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй супруге — четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут. В этом браке у них родился сын Ричард. Второй ребенок, к сожалению, умер за день до родов.

«Перед Олимпиадой 1972 года был концерт по заявкам по радио. Я услышал, что член команды Ольга Корбут попросила, чтобы спели песню «Олеся». Потом сборная СССР по гимнастике и «Песняры» пересеклись. Мы с ней проговорили, наверное, часов шесть о жизни. И ровно через год Ольга позвонила. Я обалдел. Потом она пришла ко мне домой. Я в тот период уже разводился с женой».

Леонид Борткевич

Как отметил исполнитель, именно Ольга вытащила его из депрессии, когда он узнал об измене первой супруги.

«Корбут мне сказала: «Ты видишь, тебя жена не любит». И она увезла меня в гостиницу, где у нее был снят номер. Так и начался наш роман, а потом и свадьба случилась», — заявил Леонид Борткевич.

Как отметил артист, второй ребенок у них с Корбут, к сожалению, родился мертвым.

«Мы уже назвали его Ванечкой. За день до родов все было нормально. А когда поехали рожать, вдруг нам сказали, что ребенок мертвый. Ольге сделали операцию. У нас были разные резусы… Это была трагедия. Месяц не могли прийти в себя», — заметил музыкант.

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