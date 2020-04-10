«Шикарная мама троих детей»: 45-летняя Банщикова в оливковом купальнике прикрылась рубашкой

Актриса из сериала «Ищейка» привлекла внимание поклонников архивным снимком в Instagram. На домашней изоляции 45-летняя Анна Банщикова скучает по морю, пляжам и путешествиям. По этой причине знаменитость решила разобрать «старые» снимки, которые были сделаны еще до всей этой истории с пандемией. Кроме того, артистка обратилась к верным почитателям, заверив их в том, что она верит только в лучшее.

Перед объективом фотокамеры многодетная мамочка предстала в оливковом слитном купальнике, подчеркнув свой идеальный загар и бронзовый оттенок кожи. При всем при этом, 45-летняя Банщикова прикрылась легкой льняной рубашкой небесно-голубого цвета модной пастельной палитры.

«Смотрю на эти фотографии и понимаю, что они из какой-то прошлой жизни, когда мы свободно путешествовали, выходили из дома без масок и не боялись обнять друга. Но я уверена, что мы все вместе справимся с этой напастью», — отметила актриса.

Примечательно, что поклонники Анны похвалили знаменитость за чувство стиля, подметив, что будучи мамой троих детей она выглядит просто великолепно. Напомним, что вместе с мужем Всеволодом Шахановым актриса воспитывает двенадцатилетнего сына Михаила, десятилетнего Александра и трехлетнюю дочку Марию.