«Я застал ее в спальне с другим мужчиной»: Леонид Борткевич вспомнил первый неудачный брак

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой супруге Ольге Шумаковой. Она родила ему сына Алексея.
«Моя первая жена никогда не была поклонницей группы «Песняры». Однажды она пришла на наш концерт. У нее тетя была кассиршей в Краснодаре. Она стояла на сцене. Я как-то мельком на нее посмотрел и увидел такую красоту. После концерта подошел к ней. Потом она вечером приехала ко мне в санаторий, где у нее работала бабушка. А «Песняры» там ночевали. Так получилось, что вскоре она забеременела. Переехала ко мне в Минск. Мы поженились. Причем Оле только исполнилось 18 лет».
При этом счастья в первом браке Борткевич не обрел.
«Разногласия начались. Скандалы были по разным поводам. Из-за ребенка почему-то ссорились. Она перестала со мной ездить на гастроли. А потом она с кем-то познакомилась. Я, конечно, переживал. Она мне изменила. Я застал ее в спальне с другим мужчиной, вернувшись с гастролей. Да и у меня была в то время уже другая», — сказал Леонид Борткевич.
Сейчас они поддерживают с первой женой хорошие отношения.
«Наш с Ольгой сын закончил семинарию. Однажды он увидел, как святые отцы гуляют, когда пост. И не захотел быть священником. Сейчас он работает полицейским в Америке», — сказал Борткевич.