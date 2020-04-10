Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Почти три недели назад множество СМИ по всему миру сообщили, что находящийся в заключении «император Голливуда» Харви Вайнштейн заболел коронавирусом нового типа. Ему сделали тест, и результат оказался положительным.

Спустя полмесяца, по сообщениям телеканала Fox News, ссылающегося на представителя Вайнштейна Джуду Энгелмайер, 68-летний кинодеятель победил CoViD-19.

«Его выпустили из медицинского изолятора», — сообщила представитель Вайнштейна.

Оказалось, что коронавирусная инфекция у отбывающего наказание за многочисленные сексуальные домогательства Вайнштейна протекала бессимптомно.

Напомним, культового продюсера и одного из выдающихся кинодеятелей Америки признали виновным в многочисленных изнасилованиях и домогательствах сексуального характера, которые он совершал пользуясь служебным положением. За доказанные преступления Вайнштейна лишили свободы на 23 года.