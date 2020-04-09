«Утренняя, нежная»: Дарья Мороз поделилась домашним снимком спящей дочери от Богомолова

Актриса Дарья Мороз поделилась с фолловерами домашним снимком спящей дочери от Константина Богомолова. На днях девятилетняя Аня виделась с папой, несмотря на карантин: режиссер нашел в своем достаточно плотном графике несколько часов, чтобы поиграть с наследницей в «Монополию». К процессу Богомолов подошел ответственно – с Аней Константин разговаривал как со взрослой, объясняя, почему он не может продать ей тот или иной участок.

Дарья же поспешила показать своим подписчикам дочь с другой стороны. Артистка разместила в личном микроблоге снимок, на котором девочка спит, укрываясь одеялом пастельного цвета. Покой юной хозяйки охраняет кот-ориентал Сироп.

«Утренние, нежные дети», — сопроводила Дарья кадр.

Комментирующие, в свою очередь, отметили – уютный снимок согревает их в непростой ситуации. «Дарья, дочка ваша копия», «Какая она сладкая!», «С маникюром, с браслетом. Настоящая девушка», «Какие вы милые и чувственные», — пишут они.