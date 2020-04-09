«Патологическая лгунья»: Джигарханян катком прошелся по задевшей его Цымбалюк

Степан Джигарханян, сын 84-летнего режиссера Армена Джигарханяна, катком прошелся по бывшей пассии отца — Виталине Цымбалюк-Романовской. Молодой человек заявил, что все, что говорит женщина, — наглая ложь, а сама пианистка — ушлая дама. Недавно Цымбалюк-Романовская вновь спровоцировала обсуждения о себе, публично заявив, что сын Армена Борисовича якобы всю жизнь живет за счет отца, а деньги зарабатывает нечестным способом — азартными играми.

Помимо прочего, уличила Джигарханяна-младшего Цымбалюк и в том, что тот, по ее словам, не закончил института, а значит, у него нет и диплома о высшем образовании. Сильнее же всего Степана задели обвинения Виталины в том, что он проиграл дом отца и матери.

больше по теме Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна Ранее некоторые СМИ сообщили об этом.

«Виталина — патологическая лгунья и ушлая интриганка. Я специально выложил на своей страничке ее оскорбления, чтобы люди видели и знали, что она говорит обо мне», — высказался он в разговоре с «Собеседником».

Озвучил Степан и свои мысли по поводу сторонниц Виталины. Мужчина заявил, что женщины, которые поддерживают Романовскую, явно не блещут умом.

«Расчет на то, что я не ограничусь одним комментарием и устрою масштабную ответку. Без меня ей никак. Я ей нужен. Только вот беда — она мне нет», — подчеркнул он.