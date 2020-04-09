«А Максим не против?»: Боярская примерила кружевную сорочку с глубоким декольте

34-летняя Елизавета Боярская примерила кружевную сорочку с глубоким декольте. Многочисленные поклонники актрисы знают ее, как человека скромного и достаточно закрытого. В одном из недавних интервью для Театра наций Боярская признавалась, что, появляясь в новом коллективе, она сначала стремится присмотреться к людям, а затем открываться им. В одежде Елизавета, будучи матерью двоих сыновей, также предпочитает классический стиль без излишеств.

Недавний же снимок немало удивил фолловеров Боярской. На личной странице в Instagram знаменитость разместила фото, на котором предстала в кружевной темной сорочке с таким глубоким декольте, через которое можно увидеть грудь. Сам снимок при этом выполнен в черно-белых оттенках, что прибавляет ему эффектности.

Поклонники поспешили похвалить Боярскую. «Какая же вы красивая», «Очень интимный снимок», «А Максим не против того, что вы такое выкладываете?», «Сногсшибательная», «Каждый раз любуюсь вами и вашей семьей», «Ваша красота спасет мир», — писали они ей.

Напомним, 8 апреля Боярская вместе с Матвеевым справили день рождения старшего сына Андрея: мальчику исполнилось 8 лет. Имениннику преподнесли вкусный торт, а также пообещали пожизненную поддержку и надежное родительское плечо.