«Болит все тело»: 54-летняя крестная Лободы заразилась коронавирусом

54-летняя крестная Светланы Лободы заразилась коронавирусом. В «прямом эфире» для канала Super певица рассказала, что регулярно находится на связи с родственницей, которая на данный момент проживает в США. Свете женщина рассказала, что на данный момент находится дома. Заразилась она в момент, когда ухаживала за больным мужчиной, который находился в тяжелом состоянии.

«Она лежит дома, лечится. Говорит, что болит все тело», — отметила артистка.

В беседе с Аленой Жигаловой Лобода отметила, что, наслушавшись рассказов крестной, особенно озадачилась собственной безопасностью. Сейчас певица отказывается от участия в онлайн-концертах, поскольку боится за собственное здоровье. Кроме прочего, Лобода организовала для пожилых людей доставку еды на дом.

«Сначала просто просили близких помогать людям в своем подъезде, хотя бы сходить, купить пакетик еды. Но потом поняли, что можем больше. Мы составили коробки с продуктами, куда входят крупы, хлеб, яйца — все продукты не портятся, мы следим. Коробки по 15–30 килограммов», — отметила она.