«Развели дискуссию»: бабушка публично вступилась за затравленную 14-летнюю дочь Волочковой

Родная бабушка вступилась за 14-летнюю внучку Ариадну после того, как девочка подверглась жесткой критике со стороны хейтеров. На днях школьница обнародовала на личной странице в Instagram объявление, в котором собиралась продать одну из своих картин. Полета творческой мысли ребенка люди не оценили. Тогда они заявили, что Ариадне не стоит больше так позориться и требовать за деньги за подобные «шедевры».

«А в нормальном стиле рисовать можешь?», «Обычная мазня, ничего примечательного», «Издевательство над глазами», «Это просто кошмар, никогда не рисуй больше», «Похоже на испражнения мамонта», — писали они ей.

Достаточно быстро на помощь ребенку поспешили поклонники Волочковой. Они призвали хейтеров быть корректнее в общении с девочкой. Некоторые и вовсе устроили в комментариях к посту обмен колкостями.

Не смогла пройти мимо происходящего и бабушка Ариадны – Тамара Волочкова. Женщина призвала родственницу быть терпимее по отношению к злобным людям.

«Как много взрослых злобных тетей интересуются тобой, твоей жизнью, следят за твоими успехами. Развели дискуссию на странице 14-летней девочки с оскорблениями и матерщиной», — написала она.

Отметим, что регулярно подвергается жесткой критике и мать Ариадны – Анастасия Волочкова. Неоднократно балерине приходилось закрывать комментарии в Instagram, чтобы остановить поток негатива в ее адрес. Волочкова считает – люди злятся, потому что на самом деле ей завидуют, сама же она безгранично счастлива и жизнью своей, в общем-то, довольна.