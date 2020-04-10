«Она меня убьет»: Варнава рассекретила возраст своей мамы

В настоящее время в России действует режим самоизоляции. В период до 30 апреля правительством страны рекомендовано ограничить свое пребывание в местах скопления людей всем жителям нашей страны, а для граждан старше 65 лет и вовсе введены более жесткие условия.
Однако телеведущая и актриса Екатерина Варнава соблюдает ограничения лишь частично – она продолжает, насколько это возможно, работать. Она задействована в съемках проекта – нового шоу на телеканале «Пятница!» с Александром Гудковым. Поэтому из-за контактов с людьми она перестраховалась и сделала тест на коронавирус.
«У меня страх за мою маму, потому что ей 75. Она меня убьет за то, что я сказала про ее возраст, но я за нее переживаю. За себя не переживаю абсолютно. Еще переживаю за тех людей, которых я, не дай Бог, могу заразить. Ведь, как известно, можно не только заразиться, но и быть переносчиком», — объяснила Варнава порталу Teleprogramma.pro и одновременно раскрыла мамин секрет.