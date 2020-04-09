«Как зажжем с друзьями»: Екатерина Волкова отметила годовщину свадьбы на карантине

Екатерина Волкова прославилась благодаря роли в сериале «Воронины». Также девушка знаменита своими театральными ролями. Она состоит в браке с танцором Андреем Карповым. Они воспитывают девятилетнюю дочку Елизавету. Обычно артистка много путешествует, но в связи с коронавирусом ей приходится соблюдать карантин. Однако это не помешало влюбленным отпраздновать годовщину со дня свадьбы.

9 апреля Волкова опубликовала редкие фото с торжества. На кадрах актриса позирует в ЗАГСе в кружевном мини-платье. Ее избранник был облачен в классический костюм.

«10 лет пролетели незаметно. Мы все такие же…. по крайней мере, влезли в ту же одежду, что 9 апреля 2010 года. И погода, кстати, такая же теплая и солнечная. Поздравляю с годовщиной, Андрей. Мы все так же любим друг друга… И так же порой хотим убить друг друга. Желаю нам, чтобы эта искра не погасла», — написала Екатерина.

К слову, артистка смогла влезть в свое свадебное платье. В нем она отметила круглую дату. Супруг устроил ей сюрприз — пригласил друзей, но, правда, виртуальных. Он распечатал их фото и расставил на столе. «Сейчас как зажжем с друзьями», — шутливо подписала видео девушка. Поклонники принялись поздравлять пару. Многие отметили, что актриса нисколько не изменилась за минувшие годы.