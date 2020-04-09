Правильный пример: 80-летний Виторган сдал тест на коронавирус

80-летний актер Эммануил Виторган сдал тест на коронавирус. Недавно сразу несколько знаменитых людей из группы риска — Лев Лещенко, Надежда Бабкина и Игорь Николаев — оказались в больнице с подозрением на заражение. Несмотря на то что ни у кого диагноз не подтвердился, многие представители российского шоу-бизнеса озадачились и решили проверить свое здоровье.

Многодетный отец, воспитывающий маленьких дочерей Этель и Клару, ответственно подошел к процессу. Мужчина пригласил на дом специалистов, которые взяли необходимые анализы. К профилактике Виторган-старший подключил и всех членов своей семьи.

«Сегодня вся семья и наш коллектив сдает анализ на коронавирус. Ждем результат!» — сориентировал он.

Ранее добровольно анализы сдали также Яна Рудковская, Ксения Бородина, Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. У всех тест показал отрицательный результат, что позволило знаменитостям уделять больше времени близким. На момент написания новости по стране официально зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания. За последние сутки число заболевших возросло на 1459 человек.