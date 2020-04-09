Возлюбленная Полунина в белоснежном платье впервые вышла в свет после родов

Сергей Полунин не привык рассказывать о своей личной жизни. Но уже не первый год он строит отношения с чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. В марте влюбленные поделились радостной новостью — у них родился первенец. К слову, наследник артиста появился на свет в теплых краях и получил имя Мир. Лишь недавно пара вернулась домой.

А теперь стало известно, что Полунин принял участие в съемках передачи «Вечерний Ургант». Он пришел в студию со своей возлюбленной. Для Елены съемки стали первым появлением на публике после родов. Она облачилась в белое платье макси, которое подчеркнул ее стройную фигуру. Спортсменка распустила волосы и дополнила look туфлями-лодочками. Сергей предпочел брюки и пиджак с принтом.

«Оделись, как на свадьбу!» — отметили пользователи Сети.

Поклонники были рады видеть пару. Многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Какие невероятные», «Как всегда приятно смотреть на вас», «Какие красивые», — прокомментировали пост подписчики. Так как после возвращению из-за границы нужно соблюсти двухнедельный карантин, пара уже давно вернулась домой. А вот кто присматривал за ребенок в их отсутствие, неизвестно.