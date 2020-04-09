«Если ты лысый, ты быстро моешься»: Виктория Левкина не теряет позитив при онкологии

Старшая дочь Владимира Левкина не пошла по стопам отца и далека от шоу-бизнеса. Виктория работает с молодежью, ездит спикером на молодежные форумы и перед новым 2020 годом года даже не предполагала, что ее жизнь совсем скоро полностью поменяется.

Как-то Виктории стало плохо, потеряла создание, а пришла в себя на больничной койке со страшным диагнозом «онкология». В семье Левкиных эта болезнь уже оставила отпечаток. В свое время Владимир Левкин сумел победить болезнь, теперь очередь за наследницей.

Судя по позитивному настрою, у девушки очень высокие шансы на успех. А начиналось все с шока.

«Мне сразу вырезали опухоль, думали доброкачественная, а когда взяли гистологию, оказалось, что злокачественная. Для меня стало неожиданностью. Я хорошо себя чувствовала после операции, а пришлось идти в долгую лучевую терапию. Это было сложнее, чем однодневная операция после которой я сразу пришла в норму», — рассказывает сайту Teleprogramma.pro Виктория.

Только после операции Виктория поделилась с подписчиками в соцсети своими новостями. Многие даже не догадывались о болезни, и это, по словам девушки, был переломный момент.

«29 декабря я попала в больницу, а 30 и 31 декабря у меня была полная палата друзей с подарками и, условно, песнями-плясками. Это меня очень поразило. Писали слова поддержки в соцсети, в мою жизнь вернулись многие друзья, с которыми я не общалась уже много лет. И я решила, что нужно говорить о происходящем в открытую», — рассказывает Виктория.

Она не делает трагедию из своего диагноза и смотрит на вещи позитивно. Тем более лечение дало положительный результат. В мае врачи ждут пациентку на финальную проверку.

«Сама читала много историй про больных и часто с надрывом, тяжело. А я хочу, чтобы мое окружение, молодежь видели – все невзгоды можно пережить. Ребята знают меня и теперь знают, что через это можно пройти с оптимизмом», — рассуждает девушка.

Недавно она поделилась с подписчиками коротким роликом, на котором сбривает свои шикарные волосы. Роскошную шевелюру Вика отращивала два года и потратила на нее немало денег.

«Они были ниже поясницы! А сколько я в них вложила? Если бы знала, что останусь лысой, то делала бы стрижки, — смеется дочка артиста и тут же добавляет. — Это интересный опыт, мало кто из девчонок бреется налысо. Теперь пусть растут чистые, шелковистые».

О том, что волосы будут выпадать врачи предупредили ее сразу после начала химиотерапии. К тому же часть пришлось сбрить для операции. Но до окончания курса Виктория решила не менять имидж. Признается «побриться – это значит признать, что твой волос выпадает».

«Больше переживала за маму, папу, дедушку. Ну как они будут на меня лысую смотреть? А потом решила – когда, если не сейчас, можно поэкспериментировать с собственным стилем? И я вам скажу – это новые ощущения и не каждый готов ими делиться. Например, если ты лысый, ты быстро моешься. А еще я все время себя глажу, это такая приятная вещь. Накупила себе масел, почищу кожу головы. Хоп — и сразу готово, а с волосом так никогда не получится, — делится позитивным настроем девушка».

Несмотря на то что болезнь пришла в жизнь 26-летней Виктории Левкиной еще в прошлом году, почему-то именно стрижка налысо вдруг сделала ее популярной. Как относиться к неожиданной славе, девушка ее не решила, но и тут видит положительные моменты.