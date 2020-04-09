«Не позволю, чтобы дети росли в неполной семье»: Джигану припомнили старые обещания

Поклонники супружеской пары обнаружили старое интервью рэпера, в котором тот клялся, что готов на многое, чтобы сохранить рядом жену и детей.

Поклонники припомнили рэперу Джигану старые обещания. Напомним, недавно стало известно, что многодетная мать Оксана Самойлова задумала развестись с музыкантом спустя 10 лет отношений. Подобный поворот стал шоком для многих поклонников пары, поскольку до недавнего момента семью называли едва ли не самой образцовой во всем Instagram.

Сейчас Джиган по прошествии почти 10 дней продолжает хранить молчание. Фанаты же ждут, когда глава семьи возьмет на себя ответственность за происходящее и постарается сделать все, чтобы не потерять связь с женой и детьми. На днях люди вспомнили об интервью Устименко, которое он дал еще в 2019 году. Тогда рэпер уверял всех: что бы в его семье ни происходило, он будет готов на все, чтобы ее сохранить.

«Для нас самое главное — это наши дети. Я рос в полноценной семье до 15 лет, затем родители развелись. У Оксаны практически такая же история. И я не позволю, чтобы мои дети росли в неполной семье… Мы с Оксаной этого не допустим», — озвучивал он тогда свои мысли журналистке Марине Кошназаровой в программе «PRO новости».

Сейчас сразу три дочери и один сын Джигана могут остаться без отца. Намерения Оксана Самойлова демонстрирует самые серьезные. Недавно модель позволила себе большую откровенность и заявила: главный урок, который супруг преподал ей, — доверять нужно только себе.