В лучах солнца: невестка Орбакайте запечатлела себя без макияжа

Алена Краснова несколько лет назад стала частью большой звездной семьи. Она вышла замуж за сына Кристины Орбакайте — Никиту Преснякова. Влюбленные несколько лет встречались, а теперь живут вместе, путешествуют, а вот о детях пока не думают. Молодые люди наслаждаются временем, которое посвящают друг другу и своим увлечениям. Внук Пугачевой занимается музыкой, а его возлюбленная работает в модельном бизнесе.

Невестка Орбакайте давно доказала, что разбирается в моде. Ее элегантные образы нравятся как ее поклонникам, так и многим стилистам. Как и рекомендовано, супруги самоизолировались. Они проводят время на бывшей даче Примадонны. Там Алена не только бегает по утрам, но и на на днях занялась йогой. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающих лосинах.

А утром Краснова поделилась впечатлениями от тренировки и сняла себя без макияжа в лучах солнца. Избранница Никиты позировала в черном топе, собрав волосы в высокий пучок. На ее лице виднелись веснушки. Даже без косметики скулы и пухлые губы девушки выделялись.

«Отработали адскую силовую! Впервые за долгое время я ощутила, где у меня ягодицы! Кайф», — поделилась она.

Поклонникам осталось лишь позавидовать молодости Алены и ее безупречной кожи лица. Ко всему прочему, модель всегда была стройной, но, похоже, что за время самоизоляции ее фигура обретет еще более идеальный вид. Не исключено, что невестка Орбакайте готовится к пляжному сезону, так как любит отдыхать на море с возлюбленным.