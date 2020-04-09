«Я не хочу иметь скандальное имя»: Пригожин устал спасать первую семью от нищеты

Иосиф Пригожин устал спасать свою первую семью от нищеты. Напомним, после развода с первой супругой Еленой продюсер переписал на нее и детей от первого брака – дочь Данаю и сына Дмитрия — все имеющееся на тот момент имущество. Позже несколько квартир и дача в Домодедово достались коллекторскому агентству, потому что Елена заложила их, чтобы взять кредит на развитие транспортного бизнеса.

Без крыши над головой остались не только женщина и ее дети, но и престарелая мать Елены. Владельцы микрозаймовой организации выписали ни в чем не повинную старушку из недвижимости, фактически оставив ее на улице. Сейчас, признался Иосиф, он помогает только Данае, судьба остальных людей его абсолютно не волнует. Он итак пытался спасти некогда близких людей в течение последних пяти лет.

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«Представляете, как они быстро все это распродали? Я помогаю только Дане. Как можно выписать 82-летнюю женщину на улицу? Они сейчас все живут на улице! Я даже не хочу звонить и спрашивать. Это их решение, их выбор. Я 5 лет ходил на всякие эти программы, позорился там, пытаясь их защитить. Я не хотел ходить туда, и сейчас не хочу иметь скандальное имя», — признался он в передаче «Алена, блин».

Не удалось Пригожину наладить отношения и с сыном Дмитрием. Почти 30-летний мужчина обращается к отцу только, когда ему самому нужны деньги. Недавно Иосиф заявил, что помогать Дмитрию больше не будет, поскольку не хочет снабжать и его, и нового супруга Елены.