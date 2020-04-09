Любовь вопреки: принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили годовщину свадьбы

В королевской семье 9 апреля праздник — прямой наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла отмечают 15-летие со дня свадьбы. Монаршие особы по этому случаю даже сделали специальное фото, которым поделились на официальной страничке в «Инстаграме»:

«Делимся фотографией их Королевских Высочеств с собаками герцогини — Блубелл и Бет. Фотография была сделана сегодня утром в Биркхолле», — гласит подпись под фото.

Для принца Уэльского брак с Камиллой Паркер-Боулз стал вторым – спустя 8 лет после того, как погибла его первая супруга Диана Спенсер.

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Примечательно, что с Камиллой Чарльз был знаком задолго до того, как поженился на принцессе Диане — в 70-е годы прошлого века он ухаживал за ней, в то время как она ждала предложения от офицера Эндрю Паркер-Боулза и в итоге вышла за него замуж. Однако даже узы брака не повлияли на отношения между Чарльзом и Камиллой — они продолжили тайные встречи.

Кстати, церемония бракосочетания Чарльза и Камиллы впервые в истории королевской семьи стала гражданской, а не церковной. И королева с супругом ее проигнорировали.