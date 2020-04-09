Пригожин о семейной жизни с Валерией: «Если мы не разойдемся, это будет большое счастье»

Иосиф Пригожин стал чаще ругаться с Валерией из-за режима самоизоляции. Продюсер, который женат на артистке вот уже 17 лет и души в ней не чает, признался, что совместное нахождение в четырех стенах стало провоцировать конфликты. Так, Иосиф отметил, что ему достаточно часто приходится разговаривать по телефону по работе. Валерия же, будучи по своей натуре человеком любопытным, регулярно пытается «вставить свои пять копеек».

«Нам тяжело, честно признаюсь. Она часто спрашивает: «А с кем ты разговариваешь?» Если я нахожусь на эмоциях, то могу стиснуть зубы. И она часто говорит: «Вот таким должны тебя люди увидеть! Какой ты злой». «Лер, ну в чем же я злой? Ты вставляешь свои пять копеек, которые мешают мне говорить!» — отвечаю я ей. В общем, если из-за коронавируса мы не разойдемся, это будет большое счастье», — посмеялся он в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

Иосиф отметил: мата в их семье нет. Пригожин ни разу не слышал от супруги грубого слова, что бесконечно восхищает его.

«Она интеллигентнейшая. У нас это, ругань то есть, табу! Когда мы первый раз с ней встретились, я там прямо (имитирует матерные возгласы. — Прим.ред.). Она мне сказала: «Иосиф, если вы хотите со мной сотрудничать, давайте мы с вами договоримся, что я не люблю мат. У нас в контракт занесено, что мы не ругаемся нецензурно», — удивил он подробностями.