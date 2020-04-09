«С тоской вспоминаю»: Гоша Куценко признался, что соскучился по московским пробкам

Время в самоизоляции тянется неимоверно медленно, как в московских пробках. Но оказалось, что даже по ним можно соскучиться. И знаменитый актер и певец Гоша Куценко, очевидно, предпочел бы сейчас находиться в авто на кольцевой, чем быть запертым в четырех стенах. Такой вывод можно сделать, если посмотреть его новое видео в «Инстаграме», на котором артист признался:

«Вот смотрю на это видео и с тоской вспоминаю то время. Э-э-эх, пробки», — протяжно и грустно произносит Куценко.

Актер смотрит видео, в котором во всей красе можно оценить масштаб московских пробок. Но подписчики не оценили шутку звезды:

«То не то, это не это. Из крайности в крайность», «Да никогда в жизни! Впервые за 20 минут с работы домой», «Ну уж нееет…», «Я не скучаю — каждый день в Москве пробки начиная с 07:04», «Чего там хорошего-то???», «Какой нормальный человек будет по заторам скучать?» — не поддержали артиста подписчики.

Ранее знаменитый артист признался, что благодаря ограничительным мерам стал больше времени проводить с семьей. У Куценко подрастают две дочери от второго брака с фотомоделью Ириной Скриниченко — 6-летняя Евгения и 3-летняя Светлана.