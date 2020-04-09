Культуру никто не отменял: певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных

Находиться в самоизоляции очень сложно, особенно это относится к простым смертным, ведь если у большинства звезд есть шикарные дома с открытыми участками, то большинство людей вынуждены проводить сутки напролет запертые в четырех стенах. Чтобы хоть как-то поддержать своих поклонников, итальянский певец Андреа Бочелли решил дать несколько советов, как скрасить свое временное исключительно домашнее пребывание.

Мужчина советует каждую свободную минутку уделять тем занятиям, на которые раньше не хватало времени, передает слова артиста издание The Guardian. Общаться с детьми и близкими, восстановить отношения с родственниками, больше читать и слушать хорошую музыку, но не забывать о физических упражнениях. А главное, не поддаваться лишний раз панике и просто потерпеть, ученые обязательно сумеют победить вирус.

Напомним, Андреа Бочелли планирует дать концерт без зрителей в Миланском соборе.