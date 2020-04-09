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Беда не приходит одна: Самойлову могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченных штрафов

Супруга Джигана задолжала государству почти 13 тысяч рублей еще с декабря 2019 года.

Беда не приходит одна: Самойлову могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченных штрафов
Оксана Самойлова. Фото: Инстаграм

Супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову могут арестовать на 15 суток из-за гонок на автомобилях. Недавно выяснилось, кто-то из знаменитой семьи регулярно нарушал правила дорожного движения сразу на двух автомобилях — Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Транспортные средства достаточно часто мелькали в Instagram Джигана, что свидетельствует о том, что именно рэпер ездил на них чаще, однако машины официально записаны на Самойлову.

«Комсомольская правда» отмечает, что с конца 2019 года у Самойловой «набежало» почти 13 тысяч рублей задолженности. Среди нарушений значатся неправильная перевозка детей, неоднократное превышение скорости, езда в неположенных местах. В случае, если модель не выплатит штрафы в ближайшее время, ей может грозить арест на 15 суток, что в и без того сложных условиях выглядит достаточно серьезным ударом.

«31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тысяч рублей», — пояснили журналистам в правоохранительных органах.

Напомним, недавно Оксана Самойлова заявила о желании развестись с рэпером Джиганом, с которым она состояла в браке около 10 лет. Модель заявила, что совместная жизнь со знаменитостью была для нее адом. О многочисленных изменах она узнала лишь недавно, что стало для нее большим шоком. Рэпер продолжает сохранять молчание, что очень смущает поклонников пары.

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