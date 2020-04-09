«Пираты доморощенные»: Лиза и Гарри Галкины устроили обстрел из луков со своего корабля

Максим Галкин привык много путешествовать, а вот его супруга Алла Пугачева страдает из-за аэрофобии, поэтому выбирается за границу гораздо реже. В конце зимы шоумен успел свозить двойняшек Лизу и Гарри в Италию, где они покатались по заснеженным склонам на лыжах. А теперь вся семья вынуждена сидеть в самоизоляции. Благо в просторном замке есть много места для игр, поэтому скучать малышам не приходится.

На днях Лиза ошеломила отца скороговорками. Девочка наизусть прочитала четыре скороговорки с выражением. А вот ее брат устроил мини-концерт, спародировав Игоря Николаева. Мальчик даже сделала себе усы, поэтому ему удалось позабавить родителей. А очередной день на карантине дети реши провести на свежем воздухе. Оказалось, что на участнике есть настоящий деревянный корабль. Гарри и Лиза взобрались на него и устроили обстрел из луков.

Шестилетняя Лиза старалась как можно дальше запустить стрелу, а Галкин старался не стать их мишенью. «Пираты луговые», — так он назвал своих детей. Новое увлечение малышей впечатлило пользователей Сети. «Ооо, как круто! Джек Воробей позавидовал бы!», «Готовятся на печенегов идти», «Пираты доморощенные, талантливые», «Вот это бриг! Классные такие!», «Вот им весело», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в этом году детям Галкина и Пугачевой исполнится по семь лет. Они должны пойти в школу. Однако с раннего возраста малыши изучали языки и разные предметы дома и в садике.