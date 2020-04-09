Почти как в прошлом: Павел Прилучный провел вечер с дочкой и сыном

Агата Муцениеце и Павел Прилучный в феврале объявили, что расстались после 9 лет отношений. Как позже рассказала избранница актера, она больше не хочет спасать брак. Супруги не скрывали, что часто ссорились, причем очень пылко. По словам артистки, в их отношениях начались проблемы еще год назад. Они решили, что лучше разойтись друзьями, пока это возможно. Теперь пара занимается оформлением бумаг о разводе.

Как будут делить имущество супруги, пока неизвестно. Однако Муцениеце не стала скрывать, что живет на два дома. Она ездит в свою квартиру, а также часто проводит время в особняке, где жила с Прилучным. Ее бывший возлюбленный тем временем часто гастролирует. Последние недели он чаще пребывал на съемках в Санкт-Петербурге. Но похоже, что накануне актер вернулся домой. Павел поделился трогательными кадрами в аккаунте своего сына Тимофея.

Сначала актер поиграл с дочкой. Он имитировал поезд, сидя в постели, делая вид, что они едут в Сочи. Потом Прилучный стал помогать детям играть в необычную игру.Они составляли бруски друг за другом, чтобы потом из них получился рисунок. Правда малышам не хватало терпения, чтобы выставить бруски ровно. Отец их старался подбадривать. Примечательно, что в это время Муцениеце нежилась в постели. Потом к ней пришла дочка. Судя по всему, бывшие влюбленные вечер провели вместе.

Ранее Агата призналась, что пока не собирается говорить детям о разводе. Она считает, что они просто не поймут, что происходит. А подруга Рита Дакота порекомендовала ей обратиться к психологу, чтобы он объяснил, как правильно рассказать малышам о случившемся.