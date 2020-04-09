Семейная идиллия: Кудрявцева с годовалой дочкой в розовых пижамах повеселились на кухне

Лера Кудрявцева проводит время в самоизоляции с Игорем Макаровым и годовалой дочкой Марией. Ей приходится отлучаться на съемки, но большую часть времени она уделяет родным.

Накануне Лера с сожалением призналась, что поправилась. Она обнаружила это благодаря мужу, который заметил у нее «мягкий живот» во время танца. Но грустить звезде некогда. Все ее хлопоты связаны с подрастающей наследницей. Кроха сама научилась кушать и делать зарядку. На днях телеведущая повеселилась с дочкой прямо на кухне. Они были облачены в розовые пижамы и разучивали стишок «Гуси-гуси». Малышка повторяла строчки за мамой.

А на следующий день развлекал ребенка уже Макаров. Они вышли на улицу, чтобы поиграть. Сначала хоккеист показала, как можно запускать камни в воду. Мария стала носить ему настоящие булыжники. Потом спортсмен сыграл с ней в хоккей на траве. Игорь с клюшкой в руках отбивал мячик, а его наследница выполняла функцию ворот. Конечно, папа был крайне аккуратен, чтобы не навредить малышке.

Кудрявцева с нежность наблюдала за супругом и дочкой. Она признавалась, что карантин прекрасная возможность провести время с семьей. Телеведущую удручает лишь то, что скоро она перестанет влезать в свою одежду. Ко всему прочему, ей приходится ездить на съемки, поэтому она старается быть бдительной и соблюдать гигиену, чтобы обезопасить себя.