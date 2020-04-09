Овощи с дошираком: Муцениеце показала свой ужин

В настоящее время актриса и телеведущая Агата Муцениеце, как и ее многочисленные коллеги и жители нашей страны, находится в самоизоляции. На период вынужденного заточения к ней присоединилась и мама Нонна Муцениеце. Она уже успела побаловать дочку и внуков домашней стряпней, о чем Агата похвасталась в своих stories в Instagram.

А вот ужин, увы, звезда устроила себе более прозаический. Вместе с дочкой Мией она устроила вечеринку и приготовила оригинальное блюдо, которое также показала в stories.

«Девчонская вечеринка! Наш личный рецепт тут, красиво мама сделала? Мы не просто едим такую лапшу быстрого приготовления, мы туда добавляем овощи» — написала звезда и продемонстрировала лапшу быстрого приготовления.

Не так давно актриса пополнила ряды бывших жен, объявив о том, что они с Павлом Прилучным решили расстаться. В своей новой ютуб-программе «Честный развод» Муцениеце призналась, что до последнего пыталась сохранить брак и старалась не замечать разлада в отношениях с любимым. У актеров подрастает двое детей – 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия.