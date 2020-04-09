«Моя Аминочка»: Эмин поделился трогательными снимками с приемной дочкой

Эмин Агаларов является не только популярным певцом, но и влиятельным бизнесменом. Именно он каждый год организовывает фестиваль «Жара», а также помогает многим молодым артистам делать новые шаги на сцене. Ко всему прочему, певец является примерным семьянином. Уже не первый год он счастлив с Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину. Годовалая девочка стала главной радостью артиста.

Но Эмин также сохранил дружеские отношения с первой женой Лейлы Алиевой. У них подрастают сыновья: Али и Микаил. Мальчикам в этом году исполнится по 12 лет. Но также певец заботиться о приемной дочери — маленькой Амине. Артист ее удочерил, когда был с Лейлой, и считает малышку родной. Ранее он не раз с нежностью рассказывал о ее успехах. А 9 апреля Агаларов поделился трогательными снимками с наследницей. Он поделился архивными кадрами, а также показал, как она выросла.

«Моя Аминочка, будь самой счастливой девочкой !!! С днём рождения, я тебя очень люблю», — написал артист.

На снимках он обнимает именинницу, а на видео даже поет вместе с девочкой. Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Многие восхитились тем, какой Эмин заботливый отец. «Как приятно смотреть с каким вы трепетом и любовью относитесь к своим деткам!!!», «С днём рождения, маленькую принцессу. Очень красивые!», «Дочь похожа на папу. Будет счастливой. Все самого хорошего», «Пусть будет самой счастливой», — прокомментировали пост подписчики.