«Она хорошо этим зарабатывала»: Лолита рассказала о неожиданном источнике дохода Варум

Лолита Милявская благодаря самоизоляции и разбору шкафов от скуки обнаружила у себя жакет, который купила еще в 90-е годы на распродаже в США. Недолго думая, звезда нарядилась в него и пришла на эфир «Вечернего Урганта».

Как оказалось, необычный рисунок на жакете в виде игральных карт близок Лолите и ее образу жизни. По ее словам, сейчас многие звезды стали азартны, раскидывая колоды за деньги. (Судя по всему, из-за самоизоляции). Хотя для российского шоу-бизнеса это занятие далеко не новое, в 90-е годы артисты «рубились» не на шутку.

«Я была картежницей. Но Анжелика Варум картежница посильнее. Она, кстати, этим хорошо зарабатывала. Она в покер играет», — неожиданно раскрыла карты Милявская.

Звезда также призналась, что частенько засиживалась за игровыми автоматами. Это могло продолжаться вплоть до нескольких дней подряд с небольшими перерывами. Но, если верить певице, она всегда оставалась в выигрыше.

«Если я понимала, что проигрываю, оставляла резерв на аппарате, уходила, пела два корпоратива, потом опять всю выручку вкладывала. И где-то на третьи сутки он выдавал мое и еще плюс», — разоткровенничалась певица.

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