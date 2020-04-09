«Наш мозг просто запутался»: Анна Седокова рассказала, что ее бойфренд спит с мячом

Несмотря на то, что Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже довольно давно – официально отношения пара признала в сентябре прошлого года – и, по уверениям певицы, раскрыли друг другу все секреты, им есть еще чем удивлять. И в условиях самоизоляции, когда паре приходится быть бок о бок 24/7, артистка продолжает открывать для себя возлюбленного.

«Вчера застала парня за… просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи. Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался», — написала в новой публикации Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» выразила надежду, что ограничительные меры скоро закончатся, и они с бойфрендом снова вернутся к своим любимым делам – пению и баскетболу.

А другая звездная семья с удовольствием начала практиковать совместные занятия спортом дома. Как дружно тренируются родные Оксаны Федоровой, сняла сама телеведущая и поделилась видео со своими подписчиками в Instagram.