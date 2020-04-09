«О-о-о!»: Ургант упал, когда увидел похудевшую Лолиту

Певица пришла на его вечернее шоу на Первом канале.

Новой гостьей «Вечернего Урганта» на Первом канале стала Лолита Милявская. На шоу звезда пришла в облегающем золотистом комбинезоне и жакете с карточными элементами. Именно в таком виде звезда должна была предстать на своем большом сольном концерте 10 марта в «Крокусе». Теперь выступление перенесено на 9 октября.

Иван Ургант был восхищен внешним видом певицы и попросил ее расстегнуть жакет. Когда звезда выполнила его просьбу, он упал на стул и громко застонал: «О-о-о!»

«Как тебе удается держать такую форму?» — удивился он.

Лолита с грустью заметила, что при режиме самоизоляции в этот костюм она может в октябре уже и не влезть.

«Очень хочется есть, я пытаюсь этого не делать и старательно держалась до эфира. Думаю, пусть в последний раз», — сказала Милявская.

Ранее мы писали о необычном соревновании между Митей Хрусталевым и Лолитой Милявской. Артисты состязались в выражении недовольства коронавирусом.