«Это безумно смешно!»: сын Плющенко и Рудковской поиграл с домашним питомцем

В личном аккаунте 7-летнего Саши Плющенко появилось забавное видео, на котором сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко развлекается с тойтерьером Фифой. На протяжении трех минут мальчик, которого родители называют Гном Гномыч, играет в догонялки с любимицей семьи, пытаясь ее поймать. Но это оказывается не так просто: прыткая собачка не дается в руки и ускользает от своего маленького хозяина. За кадром слышится голос матери Саши.

«Догоняй, догоняй ее! Быстро с другой стороны лови ее!» — подбадривает Рудковская своего сына. Подпись под видео гласит: «Ох уж эта Фифа! Смотреть до конца!».

В конце видео Фифа все-таки сдается и попадает в объятия Гнома Гномыча. Этот милый ролик очень позабавил подписчиков, которые поспешили дать обратную связь в комментариях.

«Детей и животных никто никогда не переиграет», «Прикольные!», «Это так смешно! Игра детей и собакинов — это безумно смешно!», «Такое прикольное видео! Клево малышня играется», «Саша и Фифа молодцы!» — написали некоторые фолловеры.

На днях стало известно, что Яна Рудковская готовится снова стать матерью. Об этом 45-летняя светская львица сообщила в беседе с Тиной Канделаки.