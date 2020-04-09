«Какой чудесный!»: Рикки Мартин показал своего подросшего сына

Счастливым родителем малыша Ренна Мартина-Йосефа поп-исполнитель и кумир миллионов 48-летний Рикки Мартин стал еще в октябре прошлого года. И вот спустя пять месяцев артист показал всему миру, как подрос его малыш. В своем Инстаграм-аккаунте звезда опубликовала серию черно-белых снимков, с которых забавно смотрит невероятно харизматичный карапуз.

«Ренн Мартин-Йосеф. Ребенок дома», — гласит подпись под фотографиями.

Поклонники певца растаяли от умиления. Они с восторгом продолжают оставлять комментарии, в которых одаривают комплиментами крошку:

«Какая красота. Как мило!!», «Какой чудесный», «Ренн мыслитель», «Какой красивый! Да благословит его Бог!», «Ренн, ты великолепный!», «Какая красота! Здоровья и благополучия!», «Это пупс! И этот его взгляд!» — прокомментировали снимки некоторые из подписчиков.

Напомним, это уже четвертый ребенок Рикки Мартина и второй в браке Мартина с 36-летним художником Джваном Йосефом. Малыш, как и его старшие братья и сестры, рожден от суррогатной матери.