Супергерой не виноват: полиция проигнорировала Эзру Миллера после скандального видео

В минувшую среду, 8 апреля, в Сети появился видеоролик, на котором известный Голливудский актер Эзра Миллер сначала схватил девушку за шею, а после повалил ее на землю. Звезду тут же остановили, но общественность была возмущена подобным поведением мужчины. Однако как выяснилось, никакого расследования не будет.

Как сообщает издание TheWrap, сотрудники полиции города Рейкьявик сообщили, что Миллера не задержали по нескольким причинам. Полицию никто не вызывал, в местные больницы девушка не обращалась, так что травм у нее скорее всего нет. А если нет пострадавших, то и обвинить актера нельзя. Эзра и его представители это происшествие до сих пор предпочитают не комментировать.

Напомним, Эзра новая звезда экранизаций комиксов от DC, от исполнил роль супергероя «Флэша» в нескольких картинах.

everyone: nothing can surprise me in 2020 anymore

ezra miller: pic.twitter.com/TjCNjqai0L

— 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) April 6, 2020