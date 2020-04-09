Веселый карантин: Джессика Альба показала, чем занять семью в изоляции

Знаменитая актриса с супругом Кэшем Уорреном и двумя дочерями приняли участие в челлендже.

В период пандемии коронавируса многие звезды по всему миру вынуждены проводить время в изоляции и изобретать способы развлечь себя и свою семью. Знаменитая американская актриса Джессика Альба показала, как она вместе с родными коротает эти длинные дни в карантине – в Калифорнии запрет выходить из дома действует с середины марта. Звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала милый видеоролик с семейным танцем.

«Мы сделали его с 182 дубля — это заняло всего лишь всю ночь, но так весело!» — подписала Альба видео.

В танце приняли участие супруг Альбы, кинопродюсер Кэш Уоррен, и старшие дети пары – 12-летняя Онор Мари и 9-летняя Хэвен Гарнер. Тем самым звездная семья приняла участие в «ослепительном челлендже», который стартовал в Сети в период карантина.

Кстати, у звездных супругов есть еще третий ребенок – двухлетний малыш Хэйес Альба. Отец на своей страничке в Инстаграм показал, как учит сына игре в бейсбол.