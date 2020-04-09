«Я всегда потирала ладони»: Волосожар раскрыла свои тайные ритуалы на удачу

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар утверждает, что все спортсмены суеверные люди. И у каждого есть свои ритуалы, которые им якобы помогают. Сама фигуристка оказалась не исключением.

В личном блоге она рассказала, какие действия она всегда выполняла на соревнованиях, чтобы обрести внутреннюю уверенность в себе.

«У меня была необычная привычка: перед тем, как ехать на соревнования, я сама убирала номер до состояния идеальной чистоты. Застилала кровать, все до мелочей ставила на свои места. На лед выходила только с правой ноги. Еще все видели, что в начале программы я всегда потирала ладони, уши и поправляла прическу. Были и секретные приметы, о которых я не рассказываю», — рассказала звезда.

Популярный коуч, психолог Ирина Тишевская заметила в комментариях, что смысл этих ритуалов состоит в том, чтобы «усилить энергетическое поле». «А там уже не важно, работает или не работает – я сделала все, что могла. И именно по этой причине на моей люстре всегда висят красные трусы», — заметила она.