«Невероятная!»: Джанабаева разгорячила публику откровенным снимком в боди

Фото певица решила выложить в Сеть в день своего 41-летия.

Альбина Джанабаева в день своего 41-летия решила доказать публике, что есть у нее еще порох в пороховницах. И выложила в Сеть горячий снимок в красном боди, великолепно демонстрирующем все достоинства ее фигуры.

Туфли на высокой шпильке сделали длину ног звезды просто невероятной, при этом рост артистки – 172 см.

«Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, несмотря ни на что», — подписала она кадр в Instagram.

Поклонники звезды не на шутку взволновались, когда увидели столь соблазнительный снимок.

«Невероятная! Ну просто Богиня!», «Недаром говорят, что красота спасет мир. Так что именно в таком виде и надо его спасать!», «Обворожительна! Красавица в красном!», «Очень сексуально», «Сногсшибательно!», «Шикардос! КРАСОТКА на все 100%! Уникальная», — прокомментировали образ фолловеры.

Российские звезды тоже не оставили без внимания снимок Джанабаевой. Свой восторг в Instagram выразила певица Зара, актриса Ольга Филиппова, модель Виктория Лопырева, а вот муж Альбины Валерий Меладзе оставил пост супруги без комментария.