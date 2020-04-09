Литвинова показала, что за кошка «пробежала» между ней и Собчак

Светская львица упрекнула актрису, что ей пока рано обзаводиться животным для старух.

Недавно Рената Литвинова появилась в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», где рассказала, что подобрала на улице кошку и оставила ее дома.

Ведущая программы пришла в ужас от этой новости, ведь она представить себе не могла, что столь утонченная натура может убирать лоток, да и статус животного журналистка поставила под сомнение. По ее мнению, кошек заводят только глубоко одинокие старые женщины.

Для красного словца Ксения ввернула анекдот, согласно которому, коты даются дамам в качестве наказания за их нежелание общаться с мужчинами. Литвинова упрекнула Собчак в жестоком характере шутки. Однако потом, когда речь зашла о возлюбленных журналистки, заявила, что та тоже заслужила своего котика.

Зрители в тот момент были заинтригованы, что за кошка «пробежала» между звездами, причем в буквальном смысле слова. И вот тайна раскрыта – Рената решила показать животное в личном блоге. Им оказалось весьма милое беспородное бело-рыжее существо с ласковым характером.