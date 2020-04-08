«Нет конкретного указа»: Екатерина Гордон не нашла ничего утешительного в выступлении Путина

Как предприниматель, она не увидела для себя надежной страховки.

Известный юрист и певица Екатерина Гордон послушала очередное выступление Владимира Путина по телевизору и, как предприниматель, отметила отсутствие конкретных мер по поддержке бизнеса. 39-летняя правозащитница поделилась с порталом Teleprogramma.pro, что она так и не услышала, из каких средств работодатели должны платить сотрудникам зарплаты.

«Много названо разных мероприятий, которые будут спасать малый и средний бизнес и бизнес в целом. Но нет конкретного указа, который поможет предпринимателю не платить аренду. Нет указа, который поможет мне, как ипотечнику, временно не платить кредит», — сказала Гордон.

По ее мнению, полугодовая отсрочка по налогам не спасет предпринимателей от краха. Ведь, когда страна выйдет из самоизоляции бизнесменам придется искать деньги, чтобы оплатить все, что они могут пропустить сейчас.

Принятые руководством страны меры Гордон назвала «скорее психотерапевтическими». По словам юриста, нужно интенсивнее поддерживать работодателей, чтобы обычные люди могли получать свои зарплаты в нынешней ситуации. Для этого можно, например, средства, заложенные на благоустройство, перекинуть на прямую поддержку бизнеса.

Напомним, у Екатерины имеется собственная юридическая фирма, которую она открыла в 2014 году.