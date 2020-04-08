«Взгляд будоражит»: Асмус устроила пикантную фотосессию в мокрой рубашке

Кристина Асмус стала знаменитой благодаря сериалу «Интерны», но в 2019 году вышел фильм с ее участием «Текст», который сделал девушку еще более популярной. Актриса снялась в откровенной постельной сцене, из-за чего на нее обрушилась волна критики. Девушку даже обвиняли в изменах мужу Гарику Харламову. А недавно артистка снова столкнулась с критикой. На этот раз поклонники неоднозначно отреагировали на новое интервью звезды.

Асмус призналась, что у нее много комплексов. Ко всему прочему, у нее не клеятся отношения с мамой, а Гарика она выводит из себя во время ссор своим спокойствием. Более того, актриса так дорожит стройной фигурой, что перед фотосессиями часто голодает. Во время интервью съемочная команда сняла Кристину в ванне с водой. Девушка позировала в купальнике и распахнутой рубашке. Пикантными кадрами артистка поделилась лишь на днях.

31-летняя Асмус позировала, лежа в ванне. Она намокла, но при этом принимала чувственные позы, чтобы продемонстрировать стройную фигуру. Яркая помада дополнила образ. Актриса находится на карантине, поэтому решила поинтересоваться у поклонников, хотят ли они с ней пообщаться в прямом эфире.

«Понимаю, что активность в сети сейчас бэшеная (читать с кавказским акцентом), но у меня ощущение, что бесконечные эфиры уже всех задолбали. Или вдохновиться коллегами, взять себя в руки, пойти — таки помыть голову и выйти с вами на связь?» — написала она.

Пользователи Сети отметили, что эфиров очень много, поэтому смотреть их не интересно. А вот откровенные снимки знаменитости произвели на них впечатление. «Уххх, Крис! Какое фото! Очень круто!», «Какая огненная Кристиночка», «Отдыхайте, пока есть возможность», «Взгляд будоражит», — прокомментировали пост подписчики.