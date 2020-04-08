Любовь через камеру: Денис Клявер снял романтический клип о самоизоляции

У отметившего недавно 45-летие певца Дениса Клявера вышел новый клип. Музыкальное видео на композицию «Ответ» снималось в условиях карантина, поэтому артист и молодые актеры, играющие влюбленную пару, все съемки проводили дома.

В клипе затрагивается актуальная тема любви на расстоянии в условиях самоизоляции. Перед зрителями разворачивается один день влюбленных парня и девушки, которые общаются по видеосвязи. Они ни на секунду не отключают камеру: чистят зубы, готовят еду и дурачатся — все вместе. Иногда им так хочется оказаться по ту сторону экрана, что они готовы расцарапать ноутбук. И от этого только сильнее ждешь, когда же кончится карантин и эти два сердца смогут соединиться.

Сам Клявер показал свою домашнюю студию, и как он записывает музыку. Если верить видео, некоторые клавишные партии артист сыграл лапами своего кота. Напомним, что звезда соблюдает самоизоляцию, даже отказался от большого праздника по случаю юбилейной даты, которую собирается отмечать летом.